Scarpe da ginnastica e pantaloncini per scalare il Cervino: rischiano la morte

Li hanno trovati a circa 3500 metri di quota, con indosso scarpe da ginnastica e vestiti leggeri. Erano stremati, al limite di morire per congelamento. Sono stati salvati per miracolo due alpinisti vietnamiti che l’altro giorno si erano avventurati sul Cervino con equipaggiamento e abiti assolutamente inadeguati.

I due avevano raggiunto le stazioni più alte con gli impianti funiviari, poi erano partiti a piedi verso la vetta. Ma sono stati sorpresi da freddo, maltempo e stanchezza. Hanno dovuto così lanciare l’allarme, chiedendo di essere soccorsi.

Un intervento di 14 ore

Le operazioni di soccorso sono state approntate, ma il maltempo rendeva molto difficile agire tramite l’elicottero, che sarebbe stato il mezzo più veloce. Così gli operatori sono saliti con gli impianti, per poi raggiungere a piedi i due malcapitati, fermi a quota 3500 circa. Erano in condizioni al limite dell’ipotermia, e le prime azioni sono state dirette appunto a evitare che sopraggiungesse la morte per la temperatura troppo bassa.

Dopo di che il gruppo è riuscito a raggiungere il rifugio Hörnli a 3260 metri, e qui sono stati infine raggiunti da un elicottero di Air Zermatt, che ha portato tutti in salvo verso le 2 della scorsa notte, al termone di un’operazione durata ben 14 ore. I due sono stati assistiti e infine dimessi dal pronto soccorso.

