Scavalcano le barriere del ponte per farsi un selfie: chiamati i carabinieri. Allarme per alcuni giovani che si erano spinti in zona vietata alla Pistolesa.

Scavalcano le barriere del ponte per farsi un selfie: chiamati i carabinieri

«Hanno scavalcato le barriere e si stanno facendo selfie sul ponte della Pistolesa». E’ stata questa la chiamata ricevuta nella giornata di martedì dai carabinieri. Si trattava di un’automobilista segnalava la presenza di un’auto di grossa cilindrata ferma sul viadotto che collega Valdilana a Veglio, con alcuni giovani che avevano pericolosamente scavalcato la recinzione ed erano intenti a farsi selfie.

LEGGI ANCHE: Tragedia Pistolesa: la vittima è un giovane di Vercelli

L’allarme per i tanti suicidi

All’arrivo dei militari dell’Arma, il gruppetto si era già allontanato. Si tratta di situazioni che destano apprensione, anche perché il viadotto più volte è purtroppoi stato oggetto di suicidi. Chiaramente una situazione del genere, con un gruppo in azione, non faceva pensare alla volontà di buttarsi. Ma resta comunque il fatto che si tratta di un atto molto pericoloso.

Foto d’archivio