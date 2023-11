Scende dal bus e viene travolta da un’auto: gravissima una 19enne. La ragazza ricoverata in prognosi riservata al Cto di Torino.

Era appena scesa dal bus e si era incamminata per tornare a casa. Ma mentre attraversava la strada è stata travolta da un’Audi A3 all’altezza di un incrocio, e l’urto l’ha fatta sbattere violentemente contro l’asfalto. Apprensione a Giaveno, centro del Torinese vicino ai laghi di Avigliana, per una giovane di 19anni che adesso si trova ricoverata in prognosi riservata al Cto di Torino.

Incidente in serata

L’epidosio è accaduto l’altra sera, mentre appunto la ragazza era arrivata a due passi della sua abitazione. Il 28enne che era alla guida della Audi A3 si è immediatamente fermato, ed è stato proprio lui a telefonare e ad avvertire i soccorritori.

La studentessa è stata trasportata in ambulanza inizialmente all’ospedale a Rivoli, dove è arrivata in codice rosso. Poi, viste le sue condizioni particolarmente delicate per il grave trauma cranico riportato, è stata trasferita d’urgenza al Cto di Torino.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Giaveno, che dovranno ricostruire la dinamica e stabilire eventuali responsabilità.

