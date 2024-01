Schiacciato contro un muro mentre toglie le luminarie delle festività. Operaio 59enne finisce ricoverato in gravi condizioni. Indagini in corso.

Un 59enne di origini tunisine e residente ad Aosta, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del “Parini”. E’ finito in pronto soccorso a seguito di un incidente sul lavoro verificatosi l’altro pomeriggio.

L’uomo, dipendente di una ditta della bassa Valle d’Aosta, era intento con alcuni colleghi nello smontaggio delle luminarie installate per le festività nel comune di Châtillon. L’operazione procedeva con l’uso di un mezzo con cestello che, per cause al vaglio delle autorità, si è mosso schiacciando contro un muro il lavoratore, che si trovava a terra. Lo riportano i colleghi di Aosta Sera.

L’intervento del 118

L’allarme è stato lanciato subito dai colleghi che hanno assistito al grave incidente. Preso in carico dal 118 e trasportato in pronto soccorso, l’uomo è apparso in condizioni serie da subito. Avviato ad un intervento urgente, è stato quindi ricoverato in rianimazione.

Per gli accertamenti sono intervenuti sul luogo dell’incidente i carabinieri della compagnia di Châtillon e Saint-Vincent, oltre al servizio di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro dell’azienda Usl.