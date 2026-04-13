Schianto tra camion nel Vercellese, muore un 63enne di Brusnengo. Violento impatto lungo la strada tra Carisio e Santhià, l’altro conducente al pronto soccorso.

Schianto tra camion nel Vercellese, muore un 63enne di Brusnengo

Tragedia sulla strada nella mattinata di oggi, lunedì 13 aprile. E’ accaduta lungo la provinciale 3 tra Carisio e Santhià, dove un violento incidente ha coinvolto due mezzi pesanti. Il bilancio è di una vittima e un ferito.

A perdere la vita è stato Andrea Trizzino, 63 anni, residente a Brusnengo. L’uomo, autotrasportatore, è deceduto sul colpo a seguito dell’impatto, avvenuto intorno alle 9.15. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un secondo camion, che dopo l’urto è finito fuori strada, terminando la corsa in una risaia a lato della carreggiata. Il conducente, un uomo di 54 anni, è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale di Vercelli.

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L’intervento dei soccorritori

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso, ma per il 63enne non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Secondo quanto emerso, Trizzino lavorava per l’azienda di autotrasporti intestata al fratello.

La circolazione lungo il tratto interessato ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e i rilievi.

Foto d’archivio

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