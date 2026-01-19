Schianto tra due auto in curva: muore una donna di 79 anni. Coinvolta anche una ragazzina di 16 anni, fortunatamente incolume.

Schianto tra due auto in curva: muore una donna di 79 anni

Sono in corso gli accertamenti della polizia stradale per chiarire la dinamica del grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, intorno alle 7, lungo la strada provinciale 78 tra Valenza e Bassignana, nell’Alessandrino. Lo schianto si è verificato in curva, poco prima della zona della Fornace, e ha avuto esito mortale.

La vittima è Angela Maria Raimondi, 79 anni, residente a Bassignana. Viaggiava a bordo della propria auto insieme alla nipote di 16 anni che, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una Twingo condotta da un uomo di 32 anni, rimasto ferito in modo non serio.

L’intervento dei soccorritori

Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto guidata dalla 79enne e la vettura del 32enne hanno impattato in modo pressoché frontale. Saranno i rilievi della Polstrada a stabilire con esattezza le cause e le responsabilità dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. La provinciale 78 è già stata in passato teatro di gravi incidenti e, da tempo, l’amministrazione locale sollecita interventi urgenti per migliorare la sicurezza di un tratto considerato particolarmente pericoloso.

Foto d’archivio

