Valdilana, automobilista provoca un incidente e poi si dà alla fuga. Frontale lungo la provinciale, si cerca una vettura di colore scuro.

Valdilana, automobilista provoca un incidente e poi si dà alla fuga

Ha invaso la corsia opposta di marcia, causando un violento incidente, per poi allontanarsi senza prestare soccorso. È accaduto nel tardo pomeriggio di sabato, intorno alle 18, lungo la strada che collega Valle Mosso a Crocemosso, subito dopo la stretta curva della frazione Bose.

Secondo le prime ricostruzioni, una vettura di colore scuro avrebbe improvvisamente sbandato, finendo nella corsia opposta e andando a impattare contro una Jeep Avenger condotta da un uomo di 33 anni. Dopo lo scontro, invece di fermarsi, il conducente dell’altro veicolo si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce in direzione Trivero.

LEGGI ANCHE: Scontro in auto tra compaesane: è accaduto a due donne di Sostegno

Il 33enne è finito al pronto soccorso

Ad avere la peggio è stato il 33enne, che ha riportato ferite tali da rendere necessario il trasporto in ospedale per accertamenti. La sua auto ha subito danni ingenti a seguito dell’impatto. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi, ma sono in corso gli accertamenti sanitari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e risalire al responsabile. Al momento, l’unico elemento certo riguarda il colore scuro dell’auto pirata. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e verificando l’eventuale presenza di telecamere lungo il tratto di strada per individuare il veicolo in fuga.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook