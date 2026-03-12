Schianto frontale, i due conducenti restano imprigionati negli abitacoli. Intervento di vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale sanitario.

Incidente stradale nella mattinata di ieri, mercoledì 11 marzo, lungo la strada provinciale 11 in corso Vercelli a Novara, all’altezza del santuario Madonna del Bosco. L’allarme è scattato intorno alle 7.45, quando sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Novara per un violento scontro frontale tra due vetture. Lo riporta il Corriere di Novara.

A causa dell’impatto i due conducenti sono rimasti incastrati all’interno dei rispettivi veicoli. I pompieri hanno quindi lavorato per liberarli dalle lamiere e affidarli successivamente alle cure del personale sanitario del 118.

L’intervento dei sanitari

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i soccorritori della Croce rossa italiana di Novara e di Novara Soccorso, oltre agli agenti della polizia locale, che hanno gestito la viabilità ed effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto.

L’incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione: il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

