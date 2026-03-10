Borgosesia e dintorniCronaca
Incidente tra due auto a Borgosesia: madre e figlio in ospedale. LE FOTO
E’ accaduto in via Monte Fenera verso Valduggia.
Incidente tra due auto a Borgosesia: madre e figlio in ospedale. E’ accaduto in via Monte Fenera verso Valduggia.
Incidente tra due auto a Borgosesia: madre e figlio in ospedale
Intervento dei soccorsi nella serata di ieri, lunedì 9 marzo, a Borgosesia per un incidente stradale che ha coinvolto due automobili. L’allarme è scattato poco prima delle 20 in via Monte Fenera, la provinciale 76 che collega la città alla zona di Valduggia, all’altezza di una rotonda.
Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo. All’arrivo dei soccorritori, le persone coinvolte nel sinistro erano già riuscite a uscire autonomamente dai veicoli.
LEGGI ANCHE: Auto si ribalta nel canale tra Borgosesia e Valduggia: feriti i passeggeri
Una donna e il figlio al pronto soccorso
Secondo quanto riferito, una donna e il figlio che viaggiavano su una delle due vetture coinvolte sono stati presi in carico dal personale sanitario e trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Al momento non sono state rese note le loro condizioni.
I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza delle due autovetture coinvolte e dell’area interessata dall’incidente, in modo da evitare ulteriori rischi per la circolazione e per gli altri utenti della strada. Sul luogo dell’incidente era presente anche una pattuglia dei carabinieri, che ha svolto gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica del sinistro.
Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook