Incidente tra due auto a Borgosesia: madre e figlio in ospedale. LE FOTO

Incidente tra due auto a Borgosesia: madre e figlio in ospedale

Intervento dei soccorsi nella serata di ieri, lunedì 9 marzo, a Borgosesia per un incidente stradale che ha coinvolto due automobili. L’allarme è scattato poco prima delle 20 in via Monte Fenera, la provinciale 76 che collega la città alla zona di Valduggia, all’altezza di una rotonda.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo. All’arrivo dei soccorritori, le persone coinvolte nel sinistro erano già riuscite a uscire autonomamente dai veicoli.

Una donna e il figlio al pronto soccorso

Secondo quanto riferito, una donna e il figlio che viaggiavano su una delle due vetture coinvolte sono stati presi in carico dal personale sanitario e trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Al momento non sono state rese note le loro condizioni.

I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza delle due autovetture coinvolte e dell’area interessata dall’incidente, in modo da evitare ulteriori rischi per la circolazione e per gli altri utenti della strada. Sul luogo dell’incidente era presente anche una pattuglia dei carabinieri, che ha svolto gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica del sinistro.

