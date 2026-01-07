Schianto frontale fra due veicoli, muore un uomo di 31 anni. Terribile impatto tra una utilitaria e un suv: ferite altre due persone.

Schianto frontale fra due veicoli, muore un uomo di 31 anni

Un violento scontro tra due veicoli ha sconvolto la serata di ieri, martedì 6 gennaio, a Volpiano, nel Torinese. Poco prima delle 19, lungo corso Europa, nei pressi del deposito Eni, due veicoli (una Fiat Panda e un suv) si sono urtati frontalmente per cause ancora da chiarire.

Ad avere la peggio è stato il conducente della Panda, un uomo di 31 anni, che dopo l’impatto è uscito di strada. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: soccorso in codice rosso, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso, dove è deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate. Secondo le prime informazioni, la vittima era di origini cinesi e residente a Volpiano.

Al pronto soccorso i due feriti

Ferite invece in modo lieve le due persone che viaggiavano a bordo del suv coinvolto nell’incidente: si tratta di un uomo di 62 anni e di una donna. Entrambi sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario e successivamente accompagnati in ospedale in codice verde.

Sul luogo del sinistro sono intervenute due ambulanze del 118 di Azienda Zero, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Volpiano e Torino Stura e i carabinieri della compagnia di Chivasso. I militari dell’Arma stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Foto d’archivio

