Scontro tra auto e camion: un morto e due feriti lungo l’autostrada

Una vittima e due persone ferite nel grave scontro avvenuto l’altra sera lungo l’autostrada A21 Torino-Piacenza. L’incidente si è verificato nel tratto compreso tra Villanova d’Asti e Asti Ovest, nel territorio di Dusino San Michele, dove un’autovettura e un mezzo pesante si sono urtati in modo violento.

L’impatto non ha lasciato scampo a uno degli occupanti dell’auto, morto sul colpo. Gli altri due coinvolti sono stati soccorsi dal personale sanitario: uno è stato accompagnato all’ospedale di Asti con un quadro clinico di media gravità (codice giallo), mentre il secondo, un uomo di circa cinquant’anni, è stato trasferito in condizioni critiche all’ospedale di Alessandria, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Le squadre di soccorritori

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. Quest’ultima ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità. La circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.

