Schianto frontale nella notte, muore automobilista di 71 anni

Un uomo di 71 anni è morto nelle prime ore di ieri, domenica 1 dicembre, a seguito di uno schianto frontale avvenuto a Romentino, nel Novarese. E’ accaduto quando era ancora buio, prima delle 5, all’altezza di una rotatoria.

A impattare sono state una Fiat 500 e una Seat Ibiza: il 71enne era al volante della Fiat. Si chiamava Enzo Pronesti e viveva in un centro in provincia di Varese. A quanto pare, l’uomo si era messo in auto prima dell’alba per partecipare alla maratona di Torino, in programma nella mattinata. Una maratona peraltro segnata da un altro lutto: uno dei concorrenti è stato stroncato da un malore a pochi metri dall’arrivo.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto dell’incidente sono arrivati gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Novara e gli agenti della polizia stradale di Novara, che hanno eseguito i rilievi di prassi.

Per il 71enne però non c’è stato nulla da fare: troppo gravile ferite riportate nell’impatto. Traumi realtivamente lievi per il condcente della Seat Ibiza. Enzo Pronesti ha lasciato la moglie e tre figli.

