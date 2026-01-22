Schianto frontale alle porte di Vercelli: un morto e due feriti. Violento impattto sulla tangenziale ovest, nulla da fare per uno dei conducenti.

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 gennaio, lungo la tangenziale ovest di Vercelli, in uscita da Caresanablot e all’altezza di cascina Torrione. Il bilancio è pesante: una persona ha perso la vita, mentre altre due sono rimaste ferite.

Lo scontro, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture che si sono urtate frontalmente. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo a uno dei conducenti, un uomo, deceduto sul posto nonostante il rapido intervento dei soccorsi.

L’intervento dei soccorritori

L’allarme è scattato poco dopo l’incidente e sul luogo si sono precipitati i mezzi del 118, insieme alle forze dell’ordine. I sanitari hanno prestato le prime cure agli altri due occupanti delle vetture coinvolte: uno è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli in codice giallo, con traumi di media gravità, mentre l’altra persona ha riportato ferite più lievi ed è stata accompagnata in ospedale in codice verde. L’altra persona coinvolta è invece deceduta pressoché sul colpo.

La strada provinciale è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. I disagi alla circolazione si sono protratti per diverso tempo, con rallentamenti e deviazioni lungo la viabilità secondaria.

Spetterà ora alle forze dell’ordine chiarire le cause del frontale, valutando eventuali responsabilità e verificando se abbiano influito fattori come l’alta velocità, le condizioni del fondo stradale o una possibile invasione di corsia.

