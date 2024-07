Schianto frontale sulla 299, due persone ricoverate con codice rosso. E’ accaduto nella mattinata di ieri, traffico a lungo rallentato.

Schianto frontale sulla 299, due persone ricoverate con codice rosso

Due auto distrutture e i due conducenti ricoverati al “Maggiore” di Novara in codice rosso. E’ il bilancio di un incidente avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 10 luglio, lungo la strada 299 all’altezza di Nibbia, nel comune di San Pietro Mosezzo.

Lo schianto è avvenuto pressoché di fronte alla birreria Guinness Time, locale molto noto. Per cause ancora da accertare, due vetture si sono scontrate frontalmente.

L’intervento dei soccorsi

Come accennato, nell’impatto due persone sono rimaste gravemente ferite. L’allarme è stato dato da altri automobilisti di passaggio, e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell’ordine. Lo riportano i colleghi di Prima Novara.

I due feriti sono stati presi in cura dai sanitari, che li hanno stabilizzati e portati al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore”, dove sono arrivati entrambi con codice rosso.

Durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli il traffico è stato pesantemente rallentato.

