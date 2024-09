Schianto frontale tra auto e furgone nel Vercellese: gravissimo un 39enne. LE FOTO

Schianto frontale tra auto e furgone nel Vercellese: gravissimo un 39enne. Una scena impressionante ha accolto i soccorritori.

Schianto frontale tra auto e furgone nel Vercellese: gravissimo un 39enne

Un uomo di 39 anni è gravissimo all’ospedale a seguito di un violento scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 settembre, nel territorio del comune di San Germano, nel Vercellese. E’ accaduto intorno alle ore 17.30 lungo la strada statale 11, nel tratto che conduce a Tronzano, prima del ponte dell’autostrada. A scontrarsi sono stati un’auto e un furgone. Lo riportano i colleghi di Prima Vercelli.

Il violento schianto ha coinvolto le quattro persone che erano a bordo dei due veicoli.

LEGGI ANCHE: Irritato dalle lunghe attese in coda, automobilista scaraventa il semaforo nei campi

L’intervento degli operatori del soccorso

Poco dopo sono arrivati sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e del distaccamento volontario di Santhià, oltre a una squadra da Torino munita di autogru. Davanti a loro una scena impressionante, con la vettura ridotta a un rottame e il furgone che si era rovesciato su una fiancata.

Sono arrivati a prestare soccorso anche gli opertori sanitari, che hanno provveduto al primo soccorso dei feriti, alcuni di essi trasportati poi all’ospedale. Intanto i vigili del fuoco si ccupavano della messa in sicurezza dell’area. Ad avere la peggio è stato il 39enne che era alla guida della vettura, portato all’ospedale di Vercelli in codice rosso. Due codici gialli e uno verde per gli occupanti del furgone.

Sul posto anche i carabinieri, occupati nella gestione della viabilità e nei rilievi del caso.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook