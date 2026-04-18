Cade con la moto e finisce in una scarpata: 60enne in codice rosso a Trivero. VIDEO

Cade con la moto e finisce in una scarpata: 60enne in codice rosso a Trivero. E’ accaduto lungo la strada che sale verso Bielmonte.

Cade con la moto e finisce in una scarpata: 60enne in codice rosso a Trivero

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 18 aprile, a Trivero, località del comune di Valdilana, lungo la strada che conduce verso Bielmonte. Secondo le prime informazioni, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, un motociclista di circa 60 anni avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, finendo a terra lungo la Panoramica.

Dopo la caduta, l’uomo sarebbe scivolato oltre il margine della carreggiata, precipitando per alcuni metri lungo una riva laterale e riportando diverse ferite.

L’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al centauro. L’uomo era cosciente, ma considerata la gravità delle condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento in codice rosso verso il pronto soccorso. Qui sotto, il video dell’elicottero mentre decolla dalla piazzola del Centro Zegna.

Presenti anche i vigili del fuoco, con squadre provenienti da Ponzone e Biella, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nel recupero del mezzo incidentato. I carabinieri hanno invece avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono noti ulteriori dettagli sulle cause che hanno portato alla perdita di controllo della moto.

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