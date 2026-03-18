Schianto sulla provinciale, muore un uomo di 82 anni. Una tragedia innescata probabilmente da una mancata precedenza.

Schianto sulla provinciale, muore un uomo di 82 anni

Incidente mortale nella mattinata di oggi, mercoledì 18 m,arzo, a San Sebastiano da Po, lungo la provinciale 590 in località Abate. A perdere la vita è stato Roberto Cadoni, 82 anni, residente a Verolengo, rimasto coinvolto in uno scontro tra la sua Toyota Yaris e una Mercedes. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

L’impatto si è verificato poco dopo le 8, all’altezza dell’incrocio con via Abate. Secondo una prima ricostruzione, la Yaris si stava immettendo sulla provinciale quando è entrata in collisione con la Mercedes che viaggiava in direzione Cavagnolo. Tra le cause al vaglio delle forze dell’ordine ci sarebbe una mancata precedenza.

Nulla da fare per il pensionato

Ad avere la peggio è stato l’anziano alla guida della Yaris: i soccorritori del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’altra vettura, un uomo di 32 anni, è stato invece trasportato all’ospedale di Chivasso: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Casalborgone e Verolengo, insieme al nucleo radiomobile di Chivasso, oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario.

L’incidente è avvenuto nello stesso tratto di strada già teatro, lo scorso 16 gennaio, di un altro tragico episodio: in quell’occasione perse la vita un ragazzo di 14 anni, investito mentre si recava a scuola.

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