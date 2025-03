Camion finisce nella vegetazione lungo la strada 142 a Gattinara. Un altro incidente avvenuto nel tratto che collega la città del vino a Roasio.

Un altro incidente lungo la strada provinciale 142 tra Gattinara e Lozzolo, non lontano dal luogo in cui due auto poco prima erano entrate in collisione, ribaltandosi. E’ accaduto l’altro giorno lungo un tratto di rettilineo fuori dal centro abitato.

L’uomo che guidava il camion ha perso il controllo del mezzo, è uscito dalla carreggiata sulla sua destra e si è infilato nella boscaglia per alcuni metri. Il conducente è ruimasto pressoché illeso e ha chiamato i soccorsi.

L’intervento dei soccorritori

E’ stato necessario l’intervento di un mezzo speciale per tirare fuori il camion, che era finito in mezzo alla vegetazione e pure in una zona più bassa rispetto al livello della strada. Sul poto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso: pare non ci siano stati altri veicoli coinvolti.

