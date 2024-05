Scialpinista bloccato a 3mila metri di quota: lo salva l’elisoccorso. VIDEO

Scialpinista bloccato a 3mila metri di quota: lo salva l’elisoccorso. Spettacolare intervento di un velivolo dei vigili del fuoco.

Scialpinista bloccato a 3mila metri di quota: lo salva l’elisoccorso

E’ rimasto bloccato a pochi metri dalla vetta del monte Gelàs a più di 3mila metri di quota. Brutta avventura per uno scialpinista che l’altro giorno si è avventurato in un’asciensione tutt’altro che semplice sui versanti di una delle vette più note del Cuneese, non lontano dal confine con la Francia.

L’avventura ha però avuto un lieto fine. L’escursionista è infatti stato raggiunto dall’elicottero Drago 61 dei vigili del fuoco, partito daslla base di Torino. Qui sotto un video dell’intervento.

Riportato a valle sano e salvo

A bordo del velivolo c’era il personale di soccorso, mentre una squadra del Nucleo speleo alpino fluviale seguiva da terra le operazioni facendo base alle piscine di Entracque. L’uomo è stato riportato a valle in buone condizioni.

