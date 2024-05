Scialpinista precipita per centinaia di metri e muore sotto gli occhi degli amici. Tragedia nelle Alpi svizzere, aperta un’indagine da parte della magistratura.

Scialpinista precipita per centinaia di metri e muore sotto gli occhi degli amici

Altra tragedia in montagna, questa volta accaduta nelle Alpi svizzere, quelle a ridosso dell’Ossola. L’altro giorno uno scialpinista è infatti morto nel canton Vallese dopo un pauroso volo.

L’uomo era in quota assieme a due amici, ed era partito per un’escursione dalla stazione di Belalp, verso il rifugio Oberaletsch, che si trova a 2.640 metri di quota. Ma ancora prima di raggiungere la meta, uno dei tre ha perso gli appoggi ed è precipitato lungo un canalone per centinaia di metri.

Il recupero del corpo senza vita

L’allarme è stato subito lanciato dai due compagni, sotto choc per l’accaduto. I soccorritori sono partiti alla volta del luogo della tragedia, e sono riusciti a raggiungere l’alpinista precipitato. Ma per lui non c’era ormai nulla da fare: si è solo potuto constatarne il decesso.

Solo più tardi si è proceduto all’identificazione dell’uomo. Intanto il pubblico ministero ha aperto un’indagine per far luce sull’accaduto e per stabilire l’esatta dinamica della tragedia.

