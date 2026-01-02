Scialpinisti investiti da una valanga: sfiorata la tragedia. Un 28enne è finito all’ospedale per un principio di ipotermia.

Scialpinisti investiti da una valanga: sfiorata la tragedia

L’altro giorno un distacco di neve ha sorpreso due scialpinisti sul monte Faraut, nel territorio comunale di Bellino, area di confine tra la valle Varaita e la valle Maira. L’episodio è avvenuto nelle prime ore della mattinata e ha richiesto un intervento articolato dei soccorsi.

Ad avere la peggio è stato un giovane di 28 anni, residente a Saluzzo, che dopo il recupero è stato trasferito all’ospedale Santa Croce di Cuneo: per lui i medici hanno riscontrato un principio di ipotermia. Il compagno di escursione non ha riportato ferite, ma è stato comunque accompagnato in ospedale per accertamenti precauzionali.

Le operazioni di soccorso

La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, con il supporto del nucleo speleo alpino fluviale, il Soccorso alpino e gli elicotteri del servizio di emergenza sanitaria, decollati sia da Torino sia dalle basi del 118. I due scialpinisti sono stati individuati e recuperati grazie all’intervento dei tecnici del Soccorso alpino, elitrasportati nella zona interessata dal distacco.

Secondo le prime ricostruzioni, l’area era caratterizzata da significativi accumuli di neve, una condizione che avrebbe aumentato l’instabilità del manto. Non si esclude che il passaggio dei due sciatori abbia innescato la valanga.

Il sistema Rocco

Per escludere il coinvolgimento di altre persone, le squadre hanno effettuato controlli approfonditi utilizzando anche il sistema Recco, una tecnologia che permette di individuare eventuali dispersi sotto la neve grazie a riflettori passivi inseriti nell’abbigliamento tecnico. Al termine delle verifiche non sono emerse ulteriori criticità.

