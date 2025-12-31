AttualitàFuori zona
Travolti dalla valanga, ma vivi: paura all’alpe Devero
Si liberano da soli dalla neve dopo il distacco a Punta delle Caldaie,
Travolti dalla valanga, ma vivi: paura all’alpe Devero. Due scialpinisti sono sopravvissuti a una valanga che si è staccata nella zona di Punta delle Caldaie, all’alpe Devero, nel territorio comunale di Baceno. Travolti dalla massa di neve, sono riusciti a liberarsi da soli e a dare l’allarme, evitando conseguenze drammatiche.
Travolti dalla valanga, ma vivi
