Travolti dalla valanga, ma vivi: paura all’alpe Devero

Secondo le prime ricostruzioni, nessuno dei due ha riportato ferite gravi. Uno degli scialpinisti ha subito soltanto un lieve trauma, mentre l’altro è rimasto completamente illeso. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino, che ha prestato assistenza e verificato la situazione dell’area interessata dal distacco.

Una giornata difficile

L’episodio si inserisce in una giornata difficile per la montagna piemontese, segnata da diversi eventi critici legati alle condizioni della neve. Nelle stesse ore sono state segnalate altre valanghe in alta Val di Susa, in particolare a Claviere e Bardonecchia, fortunatamente senza il coinvolgimento di persone.

Momenti di forte apprensione anche nel Verbano-Cusio-Ossola, dove circa 100 turisti sono rimasti bloccati nelle cabine e nei pressi della funivia del Monte Moro, a Macugnaga, a seguito di un incidente avvenuto in mattinata. Una cabina, giunta vicino alla stazione di monte, non avrebbe frenato correttamente, finendo per schiantarsi contro un muro.

Il bilancio è di dieci feriti lievi, tra cui una bambina di tre anni. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre proseguono i controlli sulla sicurezza degli impianti e sulle condizioni in quota.

