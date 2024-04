Sciatore 25enne muore precipitando per 500 metri sul Monte Bianco. La tragedia sotto gli occhi di un coetaneo che era con lui.

Sciatore 25enne muore precipitando per 500 metri sul Monte Bianco

Tragedia sul versante francese del Monte Bianco, dove nella giornata di ieri, domenica 14 aprile, ha perso la vita uno sciatore di appena 25 anni. Il dramma si è consumato sotto gli occhi di un amico, un coetaneo che era con lui.

E’ accaduto è avvenuto sulle pendici dell’Aiguille Verte, una vetta che culmina a 4.122 metri.

Un volo di 500 metri

Secondo la ricostruzione della gendarmerie francese, il giovane stava scendendo con gli sci lungo il ripido canale Whymper. Non è ancora chiaro che cosa sia accaduto: fatto sta che improvvisamente il 25enne ha perso gli appoggi e ha cominciato a scivolare in modo sempre più veloce e incontrollabile. Alla fine sarebbe caduto almeno per 500 metri.

E’ stato l’amico che era con lui a dare l’allarme.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono arrivati i gendarmi soccorritori del Pghm di Chamonix, con un elicottero. Ma per il giovane sciatore non c’era più nulla da fare, se non riportarne a valle il corpo senza vita.

Foto d’archivio

