Oggi l’addio al seminarista morto a soli 35 anni. Alessio Passiatore è stato ucciso da una crisi cardiaca nel sonno. Studiava a Gozzano.

Commozione ieri nella chiesa di San Biagio a Biella, dove è stato recitato il rosario per la scomparsa di Alessio Passiatore, giovane seminarista ucciso da una crisi cardiaca mentre riposava in seminario a Gozzano dopo una giornata di studio. Si tratta del seminario di cui è rettore don Marco Barontini, il sacerdote che per anni è stato parroco di alcune comunità in alta Valsesia.

Il funerale di Alessio verrà celebrato nel pomeriggio di oggi, lunedì 15 aprile, nel duomo di Santo Stefano a Biella. Sarà una cerimonia alla presenza del vescovo monsignor Roberto Farinella e dei rappresentanti di tutta la diocesi biellese. Ma anche della diocesi di Novara, visto che il seminarista stava proseguendo il suo percorso proprio nei luoghi del Novarese.

Stava per diventare accolito

Domenica prossima, 21 aprile, Alessio Passiatore avrebbe ricevuto il ministero dell’accolitato, ruolo in aiuto del diacono e a servizio del sacerdote all’altare e nelle processioni e in altri atti di culto.

Purtroppo il suo viaggio si è interrotto venerdì pomeriggio, quando un malore improvviso lo ha fulminato senza che avesse nemmeno il tempo di chiedere soccorso. Sono stati i compagni di studi a trovarlo esanime nel letto, allarmati perché non lo vedevano scendere per la cena.

