Scivola in un laghetto di montagna e picchia la testa: morto a 26 anni. E’ stato trovato dai gestori del rifugio dove stava soggiornando.

Si era incamminato di notte sulle rive del laghetto, ma improvvisamente è scivolato su un masso umido ed è finito in acqua, picchiando violentemente il capo sul fondo roccioso e perdendo i sensi. E’ morto così l’altra notte Roderick Smart Junior, 26enne residente nel Comasco, arrivato in Piemonte per soggiornare al rifugio Scarfiotti, sulle montagne di Rochemolles a Bardonecchia.

Il giovane è di famiglia scozzese, ma vive a Tramezzo. A ritrovarlo dopo l’infortunio sono stati gli stessi gestori del rifugio, preoccupati perché lo avevano visto uscire ma senza fare ritorno. Così sono andati a pèerlustrare le rive del laghetto e hanno trovato il corpo semisommersio.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Susa, gli operatori del 118 e i sommozzatori di Milano. Il giovane è stato portato a riva in stato di estrema ipotermia: nonostante i tentativi di rianimarlo, ha cessato di vivere qualche minuto dopo.

Per le indagini del caso sono saliti al rifugio anche i carabinieri e gli operatori del Soccorso alpino della guardia di finanza, oltre ai tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese. Il corpo di Roderick è stato affidato ai familiari per la celebrazione del funerale.

Foto d’archivio

