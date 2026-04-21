Malore in bicicletta a Borgomanero: 71enne muore prima di arrivare in ospedale. L’uomo è improvvisamente finito a terra, soccorso dai passanti.

Malore in bicicletta a Borgomanero: 71enne muore prima di arrivare in ospedale

Dramma nella mattinata di ieri, lunedì 20 aprile, a Borgomanero, dove un uomo di 71 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Lo riporta il Corriere di Novara.

L’episodio è avvenuto intorno alle 9.30 tra via Torrione e piazza XX Settembre. L’uomo, di nazionalità albanese e residente in città, stava pedalando come spesso lo si vedeva fare, quando si è accasciato improvvisamente, cadendo a terra.

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L’intervento dei passanti

Subito alcuni passanti si sono avvicinati per prestare soccorso, e hanno chiamato il 118. Era però evidente che non si trattava di una semplice caduta, visto che l’uomo era rimasto esanime a terra. I passanti hanno cercato di assisterlo fino all’arrivo del personale sanitario.

Sul posto è arrivata per prima una pattuglia della polizia municipale, che ha avviato le manovre di rianimazione utilizzando il defibrillatore in dotazione. Poco dopo è giunta anche un’ambulanza medicalizzata della Croce rossa, che ha proseguito i tentativi di soccorso prima di trasferire d’urgenza il paziente all’Ospedale Santissima Trinità. Nonostante i tentativi dei sanitari, l’uomo è arrivato al pronto soccorso già privo di vita.

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