Scontro fra tre auto nel Vercellese: sei persone finiscono all’ospedale. Una delle vetture ha terminato la sua corsa rovesciata su un fianco.

Tre auto coinvolte e sei persone ricoverate in ospedale. E’ il bilancio di un incidente accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 24 novembre, nella zona di Borgo d’Ale, nel Vercellese, ma fuori dal centro abitato. Poco dopo le 17.30 una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è stata chiamata a intervenire lungo la strada provinciale 11 per un incidente stradale.

Arrivati sul posto, gli operatori hanno constatato che si trattava di uno scontro a tre, e una delle vetture coinvolte aveva terminato il suo percorso rovesciata su un fianco.

Sei persone coinvolte

All’arrivo sul posto della squadra dei vigili del fuoco, le sei persone coinvolte erano già alle cure dei sanitari dai volontari del soccorso sanitario di Cigliano e da quelli arrivati con l’ambulanza medicalizzata da Santhià. In seguito sono stati trasportati tutti al pronto soccorso dell’ospedale di Vercelli. Non sembrerebbero in gravi condizioni.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza dei mezzi. Presenti anche i carabinieri e la polizia stradale: spetta a loro ricostruire la dinamica dell’episodio e attribuire le eventuali responsabilità.

