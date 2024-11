Auto a metano devastata dalle fiamme lungo l’autostrada. Tutto è partito da un tamponamento. Tutto è partito da un tamponamento. Per fortuna il conducente è riuscito ad accostare e uscire in tempo.

Auto a metano devastata dalle fiamme lungo l’autostrada

Una vettura è stata completamente arsa dalle fiamme lungo l’autostrada A4. E’ accaduto nella serata di ieri, sabato 23 novembre, nel tratto tra Balocco e Carisio, in direzione Torino.

Il fuoco è stato innescato a seguito di un tamponamento con un0’altra auto. A prendere fuoco è stata una vettura alimentata a metano. Per fortuna il conducente è riuscito a mettersi in salvo. Dopo di che ha chiamato i soccorsi.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto si sono portate una squadra dei vigili del fuoco di Vercelli e una del distaccamento volontario di Santhià. Arrivate in zona, le squadre provvedevano allo spegnimento della vettura e alla messa in sicurezza della zona interessata. Presenti sul posto anche gli operatori del 118 e agenti della polizia stradale per gestire la viabilità e segnalare il pericolo alle auto in avvicinamento.

Purtroppo della vettura è rimasto poco o nulla, nonostante l’intervento dei vigili: le fiamme hanno ridotto il veicolo a uno scheletro di lamiera.

