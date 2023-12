Scontro frontale nel Novarese: 37enne grave, feriti anche due ventenni. Un uomo è finito all’ospedale Maggiore in codice rosso.

Scontro frontale nel Novarese: 37enne grave, feriti anche due ventenni

Soccorsi in azione l’altra sera sulla strada provinciale 102 nel comune di Bellinzago, a causa di un incidente frontale. A scontrarsi due automobili. Ad avere la peggio un uomo di 37 anni che è stato portato all’ospedale Maggiore di Novara in codice rosso. Ancora da determinare le cause che hanno portato all’impatto.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine per regolare il traffico e per i rilivei di prassi. Nell’incidente sono rimasti feriti anche un ragazzo e una ragazza, entrambi ventenni. Per loro ferite da codice giallo.

Foto d’archivio

Su Prima Novara leggi “Incidente frontale a Bellinzago: 37enne grave, feriti anche due ventenni”