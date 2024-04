Scontro tra auto e mezzo pesante sull’autostrada A4. Per fortuna i due conducenti sono usciti quasi illesi dall’incidente.

L’altro pomeriggio, dopo le 17, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, comando di Vercelli, è intervenuta sull’autostrada A4 al chilometri 41 in direzione Torino Santhià e Borgo D’Ale per un incidente stradale.

Coinvolti un’auto e un mezzo pesante

L’episodio ha coinvolto una vettura ed un mezzo pesante. Per fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.

Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco l’area e i veicoli interessati sono stati messi in sicurezza.

