Scontro tra auto e moto, muore centauro di 41 anni. Inutile anche l’intervento dell’elicottero del 118: l’uomo ha cessato di vivere a seguito del trauma.

Scontro tra auto e moto, muore centauro di 41 anni

Un motocilista di 41 anni ha perso la vita nella giornata di ieri, domenica 12 novembre, nello scontro con un’autovettura. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 a Baldissero d’Alba, nel Cuneese, lungo la strada provinciale 10.

Secondo le prime ricostruzioni, Marco Spessato stava viaggiando con la sua Bmw 800 in direzione di Carmagnola. Improvvisamente si è trovato di fronte un’auto che proveniva dalla direzione contraria e che stava svoltando a sinistra. Nonostante il tentativo di frenata, la potente motocicletta ha impattato violentemente contro la vettura.

LEGGI ANCHE: Schianto contro un palo: muore in moto a 34 anni

L’arrivo dei soccorritori

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, assieme a un elicottero pronto per un trasporto d’urgenza in qualcche pronto soccorso. Ma purtroppo per il 41enne non c’è stato nulla da fare. Il medico legale ha solo potuto constatare l’avvenuto decesso di Marco Spessato.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Bra, che hanno regolato il traffico ed eseguito i rilievi di prassi per stabilire con precisione la dinamica della tragedia. Il conducente dell’auto è rimasto pressoché illeso.

Foto da Pinterest