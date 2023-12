Scontro tra due auto in città, muore tabaccaio di 52 anni. Ferite e portate in ospedale anche due donne coinvolte nell’impatto.

Scontro tra due auto in città, muore tabaccaio di 52 anni

Sconcerto a Vercelli per un incidente mortale che ha portato via una persona molto conosciuta, padre di un ragazzo di 12 anni. Michele Minuto gestiva una tabaccheria nel rione dei Cappuccini, in via Thaon de Revel ed era anche un appassionato di arti marziali.

E’ accaduto prima dell’alba di ieri, lunedì 18 dicembre. L’uomo stava viaggando con la sua Citroen C3 in uscita da Vercelli verso Casale Monferrato. All’altezza della cascina Rantiva ha impattato in modo pressoché frontale con una Citroen Nemo sulla quale viaggiavano un uomo e una donna.

L’intervento dei soccorritori

L’impatto è stato violento. Sul posto si sono recati gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Per Michele Minuto non c’è stato altro da fare se non constatarne l’avvenuto decesso. Portate invece al pronto soccorso dell’ospedale cittadino Sant’Andrea le due donne che viaggiavano sulla Nemo: codice giallo per loro.

Sarà la polizia stradale a definire con precisione la dinamica dell’evento e a stabilire eventuali responsabilità.

Su Prima Vercelli leggi “E’ Michele Minuto di Vercelli la vittima dell’incidente di via Papa Giovanni Paolo II”