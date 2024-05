Strade come torrenti ieri pomeriggio a Gattinara. Il violento temporale ha allagato soprattutto la zona di San Bernardo.

La foto in copertina è stata postata da Simone Giolo sul gruppo Facebook “Se sei di Gattinara“, e testimonia bene la situazione che si è creata nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 maggio, durante il violento temporale che ha colpito tutta la zona. In realtà, strade allagate con l’acqua che scorre se ne sono vista un po’ ovunque. Ma nella frazione San Bernardo di Gattinara pare che le vie si fossero proprio trasformate in torrenti.

Via Cossato, via Fornace, via Trivero (cui si riferisce la foto) e altre strade interne sono finite letteralmente sott’acqua, con infiltrazioni anche nelle case. E c’è voluto tempo prima che la situazione si normalizzasse.

Problemi anche con la corrente elettrica

In zona si sono avuti problemi anche con l’erogazione della corrente elettrica, che è “saltata” quando alcune cabine sono state danneggiate da forti sbalzi di tensione. Un problema avvertito in particolare a Romagnano, dove la situazione era addirittura più grave. E gli interventi non si sono ancora conclusi.

Numerosi poi gli smottamenti e gli alberi caduti che hanno creato problemi alla viabilità un po’ in tutta la zona.

