Frana incombe sulla A26: chiuso il tratto tra Arona e Baveno

Chiuso dalla serata di ieri, mercoledì 15 maggio, il tratto di autostrada A26 tra Arona e Baveno, in direzione nord. La decisione è stata assunta da Autostrade per l’Italia, gestore del tratto, a seguito della segnalazione di possibile smottamenti dal versante della montagna. In particolare, è sotto osservazione il tratto tra Carpugnino e Stresa.

Per evitare di correre rischi, e visto anche il perdurare del maltempo, ieri alle 19.30 è stato chiuso il transito da Arona a Baveno per coloro che si dirigono verso Verbania. Occorre quindi uscire ad Arona e proseguire fino a Baveno percorrendo la strada statale 33 del Sempione.

Tutto regolare invece per chi viaggia in direzione sud.

Oggi le verifiche

Già stamane sono in programma verifiche sulla situazione dei versanti, per capire se vi sia un effettivo pericolo oppure se la situazione è sotto controllo. Autostrade per l’Italia prenderà quindi una decisione se prorogare la chiusura in base ai risultati delle perizie.

