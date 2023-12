Donna trovata senza vita in un canale: una disgrazia mentre passeggiava col cane. La 63enne è probabilmente morta assiderata, ma non si esclude un malore.

Donna trovata senza vita in un canale: una disgrazia mentre passeggiava col cane

Forse è scivolata in acqua mentre richiamava il cane, ma non si esclude un malore. In ogni caso, tragica fatalità a Racconigi, nel Torinese, dove una donna di 63 anni è stata rinvenuta senza vita l’altra mattina lungo le rive di un rio nel concentrico cittadino. I carabinieri, chiamati a indagare sulla scoperta, non escludono nulla e tengono aperte tutte le piste investigative riguardo ai motivi che potrebbero aver condotto a tale epilogo.

Il corpo è stato ritrovato nei pressi dell’area del campo sportivo locale. Sono stati i vigili del fuoco a recuperarw il corpo dalla corrente del canale. Secondo le prime valutazioni del medico legale, la causa della morte potrebbe essere attribuita a un malore o, in alternativa, all’assideramento. Al momento, l’annegamento sembra essere escluso, ma la dinamica esatta rimane oggetto di indagini.

Le indagini in corso

I carabinieri stanno esaminando diverse ipotesi in merito agli ultimi momenti della vittima. Di sicuro la donna è finita nella gelida corrente durante una passeggiata serale con il suo cane, forse nel tentativo di richiamarlo. Un’altra ipotesi non esclude che un malore improvviso possa averla colpita mentre percorreva il sentiero accanto al corso d’acqua.

Mentre i carabinieri continuano a raccogliere elementi e testimonianze per gettare luce su questo oscuro evento, la popolazione resta in attesa di ulteriori sviluppi che possano svelare la verità dietro la morte della donna di 63 anni.

Foto d’archivio