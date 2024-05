Chiusa la passerella Serravalle-Grignasco a causa del blackout. La mancanza di corrente elettrica ha spento anche i semafori: poi il problema è stato risolto.

Disagi e proteste per qualche ora nella giornata di oggi, mercoledì 15 maggio, per la chiusura della passerella sul Sesia che collega Serravalle e Grignasco. E così, come era accaduto negli anni scorsi, fino alla riapertura del 2 gennaio, automobilisti e camionisti hanno dovuto fare il giro da Borgosesia per superare il Sesia, con ovvia perdita di tempo.

Il problema? Non c’era elettricità

Molti hanno pensato che lo stop fosse dovuto a una misura di sicurezza per via della pioggia e del reletivo ingrossarsi del Sesia. In realtà, la struttura nuova è progettata proprio per evitare di creare problemi in caso di piena del fiume (salvo eventi eccezionali). E infatti la chiusura non c’entra nulla col livello del Sesia.

E’ il sindaco di Grignasco Katia Bui a spiegare il vero motivo dello stop: «La passerella non è stata chiusa per problemi legati alle precipitazioni ma perché l’interruzione di energia elettrica non consentiva il funzionamento del semaforo – scrive sui social -. Ripristinata l’erogazione di energia elettrica e verificato il corretto funzionamento del semaforo secondo la programmazione impostata è stata riaperta».

