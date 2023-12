Macigno sulla strada, chiuso il tratto tra Alagna e Riva Valdobbia. La Provincia di Vercelli ha iniziato una verifica del versante per capire se ci sono pericoli di altri smottamenti.

Macigno sulla strada, chiuso il tratto tra Alagna e Riva Valdobbia

Chiusa dal pomeriggio di oggi, lunedì 18 dicembre, la strada provinciale 299 nel tratto più a monte, quello che collega Riva Valdobbia ad Alagna. Un macigno pesante tonnellate è infatti finito sulla carreggiata, dopo che si era staccato dal versante a monte della strada.

Vista la situazione (che ricorda da vicino quella analoga che si è vissuto a Roccapietra nelle settimane scorse), la Provincia di Vercelli ha deciso di chiudere il tratto: «Alagna-Riva Valdobbia” chiusa – comunicano anche via social da Vercelli -. Stiamo verificando la possibilità di altri smottamenti, ma frattempo si raccomanda la massima attenzione fino a prossimi aggiornamenti».

Verifiche con l’elicottero

Per fortuna nel momento in cui è caduto il masso non passava nessuno, e per fortuna non è accaduto ieri, giorno di via-vai da parte dei tanti turisti: altrimenti il bilancio poteva essere ben più grave.

Finché c’è stata luce, la zona è stata sorvolata da un elicottero per «capire eventuali situazioni di pericolo del versante e abbiamo già individuato ditta reperibile per provvedere al transito in sicurezza. Appena avremo nuove comunicazioni informeremo».

Aperta una pista forestale

Grazie alla disponibilità del Comune di Alagna Valsesia, è intanto stato sistemato un tratto di pista ciclabile a viabilità provvisoria. Servirà per consentire la salita e la discesa al paese. Si passa fino alle 21.30 di questa sera e dalle 6 alle 9 di domani tramite movieri. Nelle altre ore la strada sarà chiusa.

«Nella giornata di domani realizzeremo gli interventi di messa in sicurezza al fine di consentire il riprostino regolare e definitivo della viabilità» annuncia ancora la Provincia.