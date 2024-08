Scontro tra un’auto e un monopattino: morto un ragazzo. La vittima aveva 28 anni e stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro in birreria.

Stava tornando a casa a tarda notte dopo il lavoro in birreria, ma in un tratto particolarmente buio della strada che stava percorrendo è stato urtato da un’auto. E per lui non c’è stato più nulla da fare. E’ morto così nel giorno scorso Giorgio Di Riso, 28enne residente a None, nei pressi di Nicolino, provincia di Torino.

Una tragedia che ricorda da vicino quella analoga accaduta sempre nei giorni scorsi nella zona di Rivarolo: in quel caso era morta una ragazza di appena 18 anni, investita da un0’auto metre con il suo monopattino si stava recando al lavoro.

L’incidente di Nichelino

Come riportano i colleghi di Prima Torino, l’incidente è accaduto intorno alle 3. Un’auto Nissan Qashqai e un monopattino si sono scontrati, poco prima dello svincolo verso la tangenziale (dove manca l’illuminazione), in via Debouché a Nichelino.

A seguito dell’urto è morto Giorgio Di Riso, mentre è rimasto illeso l’uomo alla guida della vettura (risultato negativo all’alcoltest) che poi è stato ricoverato in stato di choc all’ospedale di Moncalieri. E’ stato lui a chiamare subito i soccorsi, cercando di portare aiuto al 28enne assieme ad altri autisti che si erano fermati vedendo l’incidente. Alle forze dell’ordine l’uomo avrebbe raccontato di non essersi accorto del ragazzo.

Via Debouché, strada che collega Vinovo con il quartiere Boschetto, dopo la riqualificazione è ormai considerata da tanti automobilisti come un’autostrada urbana, dove non a caso quotidianamente le auto sfrecciano a fortissima velocità, superando i limiti imposti.

