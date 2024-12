Scopre che la madre sta morendo, si toglie la vita a 37 anni con una pistola. Tragedia della disperazione in un centro piemontese. La donna è spirata poco dopo.

Scopre che la madre sta morendo, si toglie la vita a 37 anni con una pistola

Apprende che la madre è in una situazione irreversibile a causa di uno scompenso cardiaco, e non regge alla disperazione. Si toglie la vita a soli 37 anni utilizzando una pistola che teneva in casa regolarmente denunciata. La tragedia è avvenuta l’altro giorno a Cassano, un centro del Canavese.

Tutto era cominciato qualche giorno prima, quando la signora Duilia Tha, 75 anni, era stata ricoverata all’ospedale di Ivra per uno scompenso cardiaco. Sulle prima sembrava che la situazione non fosse particolarmente grave. Ma poi le condizioni della donna precipitano nonostante gli sforzi dei medici, e nella mattinata di giovedì 19 dicembre viene comunicato al figlio Alessio Regis che alla donna resta ormai più poco da vivere.

La disperazione del figlio

Il figlio era atteso a pranzo da alcuni amici, che però non lo hanno visto arrivare, e nemmeno riuscivano a mettersi in contatto con lui. Allora hanno dato l’allarme ai carabinieri. I quali sono riusciti a entrare nell’alloggio di Alessio, trovandolo senza vita. La mamma ha poi cessato di vivere nelle ore successive, senza sapere di quanto era accaduto al figlio.

Alessio era ben conosciuto online per i suoi video ironici e per la passione verso il suo cane, la “principessa Dora”. «Un caro amico del mondo della pipa – così lo ricorda un conoscente sui social – non ha retto il dolore per l’imminente perdita della madre e si è sparato a 37 anni: è una sconfitta per tutti se un ragazzo buono, ricco di veri valori, pieno di entusiasmo non ha trovato un amico con cui condividere il proprio dolore e magari evitare il gesto estremo. Ciao Alessio».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook