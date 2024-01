Scopre il padre morto, apre il gas e cerca di togliersi la vita. Salvato dai vicini di casa, allarmati per l’odore pungente che usciva dall’alloggio.

Scopre il padre morto, apre il gas e cerca di togliersi la vita

Ha scoperto il padre senza vita e per la disperazione ha cercato di suicidarsi con il gas. Tragedia sfiorata l’altro giorno in un centro del Cumneese, Lisio. A dare l’allarme sono stati i vicini che hanno chiamato il 112, preoccupati per un forte odore del gas proveniente dall’appartamento dei due uomini, un pensionato di 84 anni e il figlio di 55 anni.

Aveva lasciato un biglietto

Prima di aprire il gas, il 55enne aveva scritto un biglietto in cui spiegava le ragioni del suo gesto. Ed è stato appunto grazie a questo breve appunto che i carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti in pochi minuti.

Il figlio è comunque stato soccorso in tempo: preso in carico dagli operatori sanitari del 118, è stato rianimato e trasportato d’urgenza all’ospedale di Cuneo, dove è comunque arrivato in gravi condizioni.

Foto d’archivio