Scossa di terremoto in Piemonte: il sisma avvertito nella notte

Scossa di terremoto di entità molto modesta, ma comunque avvertita da qualche cittadino, che ha sentito le vibrazioni nella notte. E’ accaduto nelle prime ore di ieri, sabato 2 novembre: i sismografi indicano le 5.02 del mattino.

L’ipocentro era sotto le montagne del Torinese, tra gli abitati di Novalesa e Usseglio. È stata avvertita dalla popolazione della val di Viù.

Come accennato, la potenza dell’evento era assai modesta: è stata rilevata una magnitudo 1.9, con origine a 12 chilometri di profondità. Ovviamente non ci sono stati danni a cose o persone, solo un attimo di tremore per coloro che erano svegli a quell’ora.

