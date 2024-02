Scuola in lutto per la scomparsa di un insegnante di 53 anni. Filippo Salvatore Castello era docente di diritto ed economia all’istituto superiore “Gae Aulenti”.

Scuola in lutto per la scomparsa di un insegnante di 53 anni

Lutto nel mondo della scuola del Biellese per la repentina scomparsa del professor Filippo Salvatore Castello, 53 anni, docente di diritto e di economia all’istituto superiore “Gae Aulenti”, che ha sedi a Biella e a Mosso di Valdilana.

Il decesso è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 febbraio. L’uomo, originario della Sicilia, era conosciuto e stimato nell’ambiente scolastico. Aveva insegnato fino a poco tempo fa, poi è sopraggiunto un problema di salute che si è aggravato fino al decesso. L’uomo abitava in valle di Mosso, e più precisamente nella frazione Romanina di Veglio.

Il funerale lunedì pomeriggio

Filippo Salvatore Castello ha lasciato la moglie Laura, la mamma Maria Antonina, i fratelli Antonio con la moglie Santina e Andrea con la moglie Santina, i nipoti Maria, Francesco, Francesco, Antonio e Maria Sofia, la suocera Maria, i cognati Annalisa con il marito Paolo e Alessandro con Valeria.

La recita del roasio è stata fissata per domani, domenica 25 febbraio, nella chiesa di San Filippo a Biella a partore dalle 17.30. Il funerale sarà invece celebrato sempre in San Filippo lunedì pomeriggio alle 15.10. Il feretro verrà poi portato fino in Sicilia, a Sperlinga, il centro di dove era originario: riposerà nel cimitero del suo paese.

Maggiori particolari oggi in edicola su La Provincia di Biella