Scuola in lutto per un’insegnante morta a soli 40 anni

Si celebra nella mattinata di oggi, mercoledì 14 novembre, il funerale di Serena Gallione, insegnante di sostegno e metodologie operative, morta a soli 40 anni. Le esequie si terranno alle 11.15 nella chiesa parrocchiale di Miagliano, nel Biellese. La donna, conosciuta e stimata in tutto il territorio per le sue qualità professionali ha dovuto arrendersi a una malattia contro la quale stava combattendo.

Ha lasciato il marito Emanuel e la giovane figlia, la madre Maria Enrica e lo zio Giuseppe. Nella serata di ieri amici e conoscenti hanno avuto modo di stringersi intorno ai familiari in occasione della recita del rosario.

Il messaggio dell’istituto “Eugenio Bona” di Biella

Laureata all’Università di Torino, attualmente la donna insegnava al “Ravizza” di Novara. In un recente passato aveva insegnanto all’istituto “Eugenio Bona” di Biella, che ha voluto ricordarla così: «La scuola si stringe al dolore dei famigliari per la perdita di Serena Gallione, stimata docente di sostegno e metodologie operative. Oltre ad essere una persona di grande cuore, la scuola la ricorda per essere stata una grande professionista, appassionata del suo lavoro e che aveva a cuore il futuro dei suoi allievi. Ha insegnato per anni nel nostro Istituto prima di ottenere un incarico a tempo indeterminato nel Novarese. Riposa in pace, prof Gallione».