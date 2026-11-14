A Vercelli scoperti Suv e case intestati ad altri: sequestrati beni per 100mila euro

Un’operazione della guardia di finanza di Vercelli ha portato nei giorni scorsi al sequestro di beni per un valore complessivo di circa 100mila euro. Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Torino nell’ambito delle misure di prevenzione, riguarda un uomo con precedenti penali attualmente in semilibertà. Nel mirino dei finanzieri sono finiti due immobili e un Suv di grossa cilindrata.

Gli accertamenti patrimoniali hanno fatto emergere una situazione particolare: i beni risultavano formalmente intestati ad altre persone, ma secondo gli investigatori erano nella disponibilità effettiva dell’uomo. Le proprietà sarebbero quindi riconducibili al destinatario del provvedimento, nonostante figurassero a nome di terzi. I due immobili interessati dal sequestro si trovano nel territorio di Vercelli.

L’uomo è in semilibertà e sta scontando condanne definitive

Il destinatario della misura è un uomo di origine straniera, ritenuto socialmente pericoloso nell’ambito del procedimento di prevenzione. Dal 2022 è detenuto presso la casa circondariale di Vercelli e attualmente beneficia del regime di semilibertà. Sta scontando condanne definitive per reati legati agli stupefacenti e allo sfruttamento della prostituzione, vicende che hanno richiamato l’attenzione dell’autorità giudiziaria.

La Procura della Repubblica di Torino aveva disposto ulteriori approfondimenti sulla sua situazione patrimoniale. L’obiettivo era ricostruire la disponibilità dei beni e verificare eventuali collegamenti con il soggetto sottoposto alla misura. Le indagini hanno riguardato anche proprietà intestate ad altre persone, un aspetto rilevante quando si cerca di individuare chi abbia realmente il controllo di un patrimonio.

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Un’altra operazione era già stata eseguita nel 2025

Quello eseguito nei giorni scorsi non è il primo provvedimento patrimoniale nei confronti dell’uomo. Già alla fine del 2025 era stato disposto un altro sequestro, al termine di indagini coordinate dalla Procura di Vercelli secondo le disposizioni del codice antimafia. Gli accertamenti erano stati condotti dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria, attraverso la sua Sezione mobile.

La nuova misura si aggiunge dunque a una precedente attività investigativa, inserendosi in un percorso di verifica delle disponibilità economiche del soggetto. A disporre il provvedimento più recente è stata la sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Torino. Si tratta di un sequestro finalizzato alla possibile confisca e non di un provvedimento che comporti già l’acquisizione definitiva dei beni da parte dello Stato.

I patrimoni sequestrati possono tornare alla collettività

L’intervento rientra nelle attività con cui la guardia di finanza cerca di individuare e sottrarre alla disponibilità dei soggetti interessati le ricchezze ritenute di provenienza illecita. L’obiettivo è colpire anche il patrimonio economico della criminalità, contrastando l’accumulo di beni e capitali e tutelando le imprese e le attività che operano rispettando le regole.

Le misure patrimoniali hanno anche una possibile ricaduta sociale. Quando una confisca diventa definitiva, i beni possono essere destinati a finalità pubbliche attraverso l’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati. Immobili e altre risorse possono così essere restituiti alla collettività, trasformando patrimoni sottratti alla criminalità in strumenti al servizio dei cittadini.

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