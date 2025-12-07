Sestriere, incendio nella notte al Grand Hotel Principi di Piemonte. La storica struttura è stata evacuata, non ci sono feriti.

Sestriere, incendio nella notte al Grand Hotel Principi di Piemonte

Momenti di paura l’altra notte al Grand Hotel Principi di Piemonte di Sestriere, dove un incendio è divampato tra il sesto e il settimo piano della struttura poco dopo le 2.30. Le fiamme, sprigionatesi da una stanza ai piani alti, hanno costretto all’evacuazione immediata dell’intero albergo, uno dei simboli del Colle, una delle strutture storiche della stazione piemontese.

A dare l’allarme è stato il custode notturno, che ha notato del fumo uscire da una delle camere del settimo piano. L’uomo ha avvertito la centrale operativa dei vigili del fuoco e ha iniziato a far evacuare gli ospiti già presenti nella struttura. Nonostante il grande spavento, nessuna delle persone alloggiate ha riportato ferite né ha avuto bisogno di cure mediche.

LEGGI ANCHE: Incendio a Crevacuore: le fiamme devastano un’abitazione

L’intervento degli operatori

L’intervento dei soccorsi è stato imponente: dieci squadre e una trentina vigili del fuoco, tra personale permanente e volontario, hanno lavorato per circoscrivere rapidamente il rogo e mettere in sicurezza i vari piani dell’hotel. Le operazioni di bonifica e ventilazione dei locali sono proseguite per diverse ore, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio.

Si punta a riaprire per Natale

Con il rogo ormai spento, l’attenzione si concentra ora sulla valutazione dei danni e sui tempi necessari per il ripristino della piena agibilità della struttura. «Nei prossimi giorni valuteremo in modo preciso la situazione – spiegano da Abc Gestioni, società che da anni cura l’hotel ed è in procinto di acquisirlo definitivamente –. Per la stagione invernale abbiamo già oltre 20,ila prenotazioni e siamo fiduciosi di poter tornare operativi in tempo per le vacanze di Natale».

L’episodio arriva a ridosso dell’apertura della stagione sciistica e coinvolge uno degli alberghi più noti e frequentati di Sestriere, punto di riferimento per migliaia di turisti ogni anno. Lo riporta Prima Torino.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook