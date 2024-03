Settantenne morto in solitudine e trovato dopo 15 giorni. Rinvenuto senza vita anche il gatto, unica sua compagnia.

A una prima analisi il decesso risalirebbe ad almeno 12-15 giorni fa. Un uomo di 73 anni è stato trovato senza vita nella sua casa di Moncalieri, dove viveva da solo e lontano dai parenti. Morto vicino a lui anche il suo gatto, unica compagnia dell’anziano.

Un dramma della solitudine che è stato scoperto l’altro giorno solo grazie all’allarme lanciato da alcuni vicini, che si sono preoccupati perché non lo vedevano da troppo tempo.

La macabra scoperta

Come riportano i colleghi di Prima Torino, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. Quando gli operatori sono entrati nella casa, hanno trovato solo un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Nessun segno di violenza, né altri elementi che potessero far pensare ad altro che a una morte naturale. Accanto a lui il gatto, che ha seguito il pensionato nella sua triste sorte.

A quanto pare, l’uomo non aveva in zona più nessun parente: gli unici legami familiari li aveva con persone che vivono nel Sud Italia.

