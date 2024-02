Settantenne precipita mentre fa arrampicata in palestra: ricoverato in codice rosso. L’uomo è stato portato d’urgenza al pronto soccorso.

Settantenne precipita mentre fa arrampicata in palestra: ricoverato in codice rosso

Un uomo sulla settantina è finito all’ospedale in gravi condizioni a seguito di una caduta mentre stava esercitandosi su una palestra di arrampicata. E’ accaduto nella giornata di ieri, sabat0 10 febbraio, in una struttura attrezzata di Vigliano Biellese. Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, l’uomo era appeso alla parete artificiale quando qualcosa è andato storto, e lui è precipitato da un’altezza di alcuni mesi, schiantandosi sul pavimento.

LEGGI ANCHE: Carabiniere e padre di famiglia muore per un malore in palestra

Ricoverato al pronto soccorso

La caduta è stata rovinosa e il 70enne è stato prima soccorso da istruttori e personale presente e successivamente dai sanitari del 118, che lo hanno trasferito in Codice rosso all’ospedale di Ponderano.

Foto d’archivio