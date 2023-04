Condannato scippatore seriale che aveva colpito a Borgosesia. Ora, per Yassine Belouad, cittadino marocchino di 42 anni residente a Grignasco, è arrivata la condanna in tribunale. Dovrà scontare due anni, due mesi e undici giorni.

Condannato scippatore seriale di Grignasco

La serie di crimini risale al periodo tra agosto e settembre dello scorso anno. A distanza di pochi giorni cinque donne sono rimaste sprovviste di collane e catenine. Il responsabile seguiva la vittima designata, solitamente donne anziane e colpiva in un momento in cui la strada era deserta in modo di avere il tempo di dileguarsi.

Cosa è accaduto

In due circostanze le donne avevano riportato lesioni dallo scippo, per la violenza dello strappo. Una delle vittime, 92enne, aveva avuto una prognosi di tre settimane. Più o meno nello stesso periodo il protagonista della vicenda ha compiuto due furti nel supermercato Conad di via Vittorio Veneto. Le indagini per identificare Belouad si erano avvalse delle riprese delle telecamere di sorveglianza e delle testimonianze che lo hanno descritto. Una volta accertata la responsabilità, le forze dell’ordine hanno arrestato il 42enne e posto ai domiciliari.

Gli scippi contestati

In sede processuale all’imputato sono stati contestati cinque scippi e due furti, oltre che le lesioni alle due donne. Solo di uno scippo non è stato ritenuto colpevole e assolto per non aver commesso il fatto. Per il resto, con giudizio in rito abbreviato, è arrivata la condanna.