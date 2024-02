Si cerca donatore di midollo osseo per uno studente. Anche la scuola si sta mobilitando per questa causa.

Si sta cercando con urgenza un donatore di midollo osseo per uno studente 17enne di Cuneo. L’appello si sta diffondendo in questi giorni: un appello per la ricerca di un donatore di midollo osseo per aiutare un giovane studente di Cuneo che attualmente è ricoverato all’ospedale Regina Margherita di Torino per una forma di leucemia. Per essere donatore è necessario avere un età compresa tra 18 e 36 anni non compiuti.

Come riportano i colleghi di Prima Cuneo, a rivolgere un appello è sia l’Admo che, in accordo con il giovane e con i genitori, sia il liceo Classico e Scientifico “G. Peano – S. Pellico” di Cuneo con tutto il personale e gli studenti.

Info per iscrizione sul sito Donatori Admo Piemonte (telefono 0121.315.666) oppure direttamente recarsi per la tipizzazione presso il Simt di Cuneo (telefono 0171.642.291) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15.30.