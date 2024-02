Si ferisce mentre taglia una pianta: è grave in ospedale. Incidente nei boschi, è intervenuto l’elicottero del 118 assieme ai vigili del fuoco.

Grave incidente in un bosco nel territorio di Castelletto sopra Ticino, nel Novarese: uno uomo è stato ricoverato all’ospedale di Novara in gravissime condizioni. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 25 febbraio, in un’area non troppo lontana dal centro abitato.

Secondo quanto risulta dai primi rilievi, l’uomo si sarebbe ferito mentre stava tagliando piante in un terreno boschvo. Scattato l’allarme da parte di altre persone presenti sul luogo dell’incidente, sono intervenuti pcoo dopo i vigili del fuoco di Arona assieme al 118 e all’elisoccorso di stanza a Como.

Il trasporto all’ospedale

Come riportano i colleghi di Prima Novara, l’uomo è stato portato fuori dalla vegetazione e affidato alle cure degli operatori sanitari. I quali l’hanno stabilizzato e successivamente caricato sull’elicottero per il trsporto al pronto soccorso del “Maggiore” di Novara, dove è arrivato con codice rosso.